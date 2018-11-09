يلا شوت كورة - مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 09-11-2018 اون لاين | نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والترجي

خصصت قوات الأمن التونسية عدد من الطائرات الهيلكوبتر لتأمين بعثة الأهلي اثناء دخولها ملعب رادس.



بدأت الان مباراة الأهلى والترجي التونسي في نهائي بطولة إفريقيا اليوم 9-11-2018، ويقدم الدستور لمتابعيه مباراة الاهلى والترجى بث مباشر مجانا مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والترجي اليوم مباشر مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع بث مباشر لمباراة الاهلى والترجى hd موعد مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر الاهلى والترجى مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر مباراة الاهلى والترجى بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت الاهلى والترجى مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم مباشر مباراة الاهلى والترجى بث مباشر مجانا





موعد مباراة الاهلي والترجي

تقام مباراة الاهلي والترجي في تمام التاسعة مساءً على استاد رادس





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي

27 قناة ناقلة منهم 9 قنوات من الباقة الإفريقية المفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية من بينهما يوتلسات 16 وياه سات 52 شرق.





وتأتي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة كالتالي:





- قناة ORTB من بنين.

- قناة RTB من بوركينا فاسو.

- قناة CRTV من الكاميرون.

- قناة RTI من كوت ديفوار.

- قناة TGB من غينيا الإستوائية.

- قناة ORTM من مالي.

- قناة RTNC من جمهورية الكونغو.

- قناة RTS من السنغال.

- قناة TVT "تيلي ساحل" من توجو.





يرجى العلم أن جميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر ياه سات.





كما أن القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي على قمر يوتلسات 16.

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