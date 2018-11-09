صدى- السعودية | وظائف إدارية شاغرة في "الصادرات السعودية"
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:58 مالفجر السعودي
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كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لحملة البكالوريوس بعدد من المسميات.
وأشارت الهيئة إلى أن العمل بمقرها بالرياض، لافتة أن الشروط العامة المطلوبة في المتقدمين تتمثل فيما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط.)
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
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