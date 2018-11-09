صدى- السعودية | وظائف إدارية شاغرة في "الصادرات السعودية"

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وأشارت الهيئة إلى أن العمل بمقرها بالرياض، لافتة أن الشروط العامة المطلوبة في المتقدمين تتمثل فيما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط.)

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لحملة البكالوريوس بعدد من المسميات.