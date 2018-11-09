جيلبرتو يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

وجه الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر، قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ونشر جيلبرتو فيديو له على حسابه بموقع التواصل "تويتر" قال فيه :"إلى اللاعبين والجماهير اختبار كبير ينتظرنا أمام الترجي”.





وأضاف “أعرف أن الأهلي فاز في اللقاء الأول 3-1 لأن كل اللاعبين قدموا مباراة جيدة وكان طموحهم مرتفع، وأعرف أن المباريات في تونس دائما ما تكون صعبة لكنني أعي أن كل اللاعبين لديهم عقليات كبيرة تطمح للفوز”.





وتابع “أتمنى الحظ الجيد لكل اللاعبين في المباراة وبعد المباراة ستنطلق الحفلة الكبيرة في القاهرة إن شاء الله”.