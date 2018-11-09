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يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 "YALLASHOOT" في نهائي دوري أبطال أفريقيا بث حي | رابط سريع

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:56 م
يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 YALLASHOOT في نهائي دوري أبطال أفريقيا بث حي | رابط سريع
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عمرو عادل
 
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقبلت جماهير الترجي التونسي موكب جماهير الأهلي والصحفيين المكلفين بمباراة الفريق الأحمر أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالحجارة.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقام عدد كبير من جماهير الفريق التونسي برشق أتوبيسات الأهلي بالحجارة.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد فاز ذهابا في الإسكندرية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم | جودة عالية | جودة متعددة | كورة ستار لايف - شاهد بث مباشر وحصري لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 9-11-2018 كول كورة، كورة ستار، كورة لايف، يلاشوت، حيث أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 "YALLASHOOT" في نهائي دوري أبطال أفريقيا بث حي | رابط سريع 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

 

خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

 

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - ميدو جابر - إسلام محارب

 

خط الهجوم : مروان محسن

 

وتنطلق المواجهة النارية بين الأهلي والترجي التونسي في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب "رادس" في إياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 "YALLASHOOT" في نهائي دوري أبطال أفريقيا بث حي | رابط سريع 

 

وحرصت مجموعة من جماهير الافريقي التونسي على دعم ومؤازرة الاهلي ضد غريمه الترجي التونسي في لقاء الليلة.

 

شاهد بث مباشر لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من هنا ..
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