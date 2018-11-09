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بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:54 م
بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم
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عمرو عادل
 

بدأت الجماهير التونسية والمصرية في التوافد إلى الملعب الأولمبي برادس والذي سيكون مسرحا لقمة نارية مساء اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي والأهلي 


بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم | جودة عالية | جودة متعددة | كورة ستار لايف - شاهد بث مباشر وحصري لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 9-11-2018 كول كورة، كورة ستار، كورة لايف، يلاشوت، حيث أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

 

خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

 

خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - ميدو جابر - إسلام محارب

 

خط الهجوم : مروان محسن

 

وتنطلق المواجهة النارية بين الأهلي والترجي التونسي في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب "رادس" في إياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

 

وحرصت مجموعة من جماهير الافريقي التونسي على دعم ومؤازرة الاهلي ضد غريمه الترجي التونسي في لقاء الليلة.

 

شاهد بث مباشر لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من هنا ..


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