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بث حي الاسطورة | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي 9-11-2018 بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | يلا شوت

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:54 م
بث حي الاسطورة | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي 9-11-2018 بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | يلا شوت
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عيد طارق
 

بث حي الاسطورة | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي 9-11-2018 بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم 9-11-2018 في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي ضد الترجي اون لاين بدون تقطيع، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمباراة الاهلي والترجي بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار مباراة الاياب ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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 بث حي الاسطورة | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي 9-11-2018 بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | يلا شوت

تعرف علي موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : عصام الشوالي وعلي محمد علي

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية

بث حي الاسطورة | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي 9-11-2018 بث مباشر مباراة الاهلي والترجي | يلا شوت


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