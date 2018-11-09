صابر الرباعي يجري بروفات حفله بدار الأوبرا

أجرى المطرب صابر الرباعي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو العالمى هاني فرحات، بروفات حفله، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ27.

ومن المقرر أن يطرب الرباعي، جمهوره، بالنا أغانيه التي يعشقها الجمهور، منها، خلص تارك، وغيرها.

.يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، برئاسة الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.