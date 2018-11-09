الاهلي - الترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي لايف مباشر اليوم 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا 2019

وقال سيباستياو جيلبرتو: " اللاعبون والجماهير فى اختبار كبير أمام الترجي في تونس وكسبنا في الذهاب 3/1 و اللاعيبة قدموا مباراة كبيرة ولديهم طموح كبير و ليس سهلا اللعب في تونس لكن عقلية اللاعبين جيدة ونتيجة الذهاب أيضا و أتمنى التوفيق للأهلي وتعم الاحتفالات القاهرة عقب المباراة ".

الاهلي - الترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي لايف مباشر اليوم 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا 2019

ويواجه الأهلى نظيره الترجى التونسي فى التاسعة مساء على ملعب رادس فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا علما بأن مواجهة الذهاب انتهب بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1 على ملعب برج العرب.