الاهلي - الترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي لايف مباشر اليوم 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا 2019
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:25 معمرو عادل
الاهلي - الترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي لايف مباشر اليوم 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا 2019وجه الأنجولى سيباستياو جيلبرتو ظهير أيسر فريق الأهلى رسالة إلى لاعبى الفريق الأحمر لدعمهم والحصول على النجمة التاسعة فى تاريخ الأهلى .
وقال سيباستياو جيلبرتو: " اللاعبون والجماهير فى اختبار كبير أمام الترجي في تونس وكسبنا في الذهاب 3/1 و اللاعيبة قدموا مباراة كبيرة ولديهم طموح كبير و ليس سهلا اللعب في تونس لكن عقلية اللاعبين جيدة ونتيجة الذهاب أيضا و أتمنى التوفيق للأهلي وتعم الاحتفالات القاهرة عقب المباراة ".
الاهلي - الترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي لايف مباشر اليوم 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا 2019
ويواجه الأهلى نظيره الترجى التونسي فى التاسعة مساء على ملعب رادس فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا علما بأن مواجهة الذهاب انتهب بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1 على ملعب برج العرب.
الاهلي - الترجي .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي لايف مباشر اليوم 9-11-2018 في دوري ابطال افريقيا 2019
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