حرصت نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش والمصنفة الأولي عالمياً علي دعم ومؤازرة الأهلي خلال مباراته أمام الترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تحقيق اللقب التاسع في تاريخه.

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم 9-11-2018





وكتبت نور الشربيني عبر حسابها علي فيس بوك رافعة قميص الأهلي المسجل عليه اسمها وتصنيفها الأول علي العالم، " مصر بتلعب النهاردة هنشجع مصر هنشجع الأهلي #التاسعةياأهلي #افريقيا يا أهلي

جدير بالذكر أن نور الشربيني معروفة بانتمائها للأهلي وكشفت عن ذلك في أكثر من مناسبة سابقة.

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم 9-11-2018



