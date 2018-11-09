شوت HD| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 دوري أبطال أفريقيا| كورة ستار
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:25 م
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 دوري أبطال أفريقيا
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تعرف علي موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1
معلق المباراة : عصام الشوالي وعلي محمد علي
الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر 9-11-2018 دوري أبطال أفريقيا
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