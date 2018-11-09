رابط الاسطورة مشاهدة مباراة الاهلي والترجي kora online | مباراة الاهلي والترجي بث مباشر كورة ستار 

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طالب السفير المصري في تونس نبيل الحبشي، جماهير النادي الأهلي المتوجهة لملعب رادس بتجنب استفزاز التونسي خلال اللقاء.





وأكد الحبشي أنه يحظر استخدام اي لافتات مسيئة للجانب التونسي، مطالبا الجماهير بالتركيز فقط علي تشجيع الفريق.





ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وعقد كارتيرون، اجتماعًا قصيرًا مع الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران، الذي شهد حضور أعدادا كبيرة من جماهير النادي الأهلي لمؤازرة الفريق.



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