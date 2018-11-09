رايط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD

رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD





في واقعة غريب، قامت جماهير نادي الأفريقي التونسي، بمساندة فريق الأهلي، حيث تواجدوا في مقر إقامة النادي الأهلي وكذلك في فندق جماهير النادي، معلنيين تدعيمهم للمارد الاحمر في معركة الترجي.

رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD



ويعد الأفريقي التونسي واحد من أكبر الأندية التونسية والذي دائمآ ما ينافس الترجي علي البطولات المحلية في تونس.





رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD



ويغيب عن مباراة اليوم الثلاثي المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي وثنائي الترجي فرانك كوم والذوادي بسبب الإيقاف.





رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD



ويشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات ديسمبر المقبل.





رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD

تاريخ المواجهات:

وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.





رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD



موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD





التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD





وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.





رابط kora on line HD | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطع | كورة اون لاين لايف | يلا شوت لايف HD











