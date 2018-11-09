رابط سريع TARAJI بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:24 معيد طارق
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حرص عدد من جماهير نادي الإفريقي التونسي على التواجد في مقر إقامة النادي الأهلي وكذلك في فندق جماهير النادي، معلنيين تدعيمهم للفريق الأحمر في مواجهة الترجي.
ويلتقي الأهلي مع مضيفه الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم في أياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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خاض فريق الأهلي المصري، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لإستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.
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