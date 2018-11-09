رابط سريع TARAJI بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر





حرص عدد من جماهير نادي الإفريقي التونسي على التواجد في مقر إقامة النادي الأهلي وكذلك في فندق جماهير النادي، معلنيين تدعيمهم للفريق الأحمر في مواجهة الترجي.





ويلتقي الأهلي مع مضيفه الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.





يلا شوت مباريات اليوم مباشرة ، مباريات اليوم يلا شوت ، موقع كورة جول.. يلا شووت يقدم لكم خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم بث مباشر بدون تقطيع.

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان | نهائي دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| شاهد Al Ahly الآن

خاض فريق الأهلي المصري، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لإستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.



رابط سريع TARAJI بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر





