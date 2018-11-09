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موقف محرج للأمير "ويليام" بمحاولة ممثلة لتقبيله

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:20 م
موقف محرج للأمير ويليام بمحاولة ممثلة لتقبيله
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الفجر السعودي
 

تداول عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، صورة أظهرت محاولة النجمة البريطانية الشهيرة والفائزة بجائزة الأوسكار "إيما تومسون" سرقة قبلة من الأمير "ويليام"، خلال تقديمه جائزةً لها في قصر باكينغهام.

وجاء ذلك بعد قرار القصر الملكي منح تومسون "وسام" ديمهود  ، تقديرًا لتاريخها الفني الحافل بالنجاحات والإنجازات، وقدّمه لها الأمير ويليام .

وعلقت تومسون على واقعة إحراجها للأمير ويليام ومحاولتها تقبيله، قائلة: أحب الأمير ويليام كثيرًا، وقد عرفته منذ أن كان صغيرًا في السن، وعندما إلتقيته من جديد، ضحكنا لبعضنا البعض بشكل متحفظ، وقلتُ له هل يمكنني تقبيلك، فردّ قائلاً: لا تفعلي.

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