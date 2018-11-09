سوناكشي سينها بإطلالات هندية في أحدث جلسة تصوير (صور)

خضعت الممثلة الهندية سوناكشي سينها لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة HELLO.

وظهرت "سينها" وهي ترتدي مجموعة من الإطلالات الهندية الأنيقة و تركت شعرها منسدلًا.

يذكر أن قد تم عرض فيلمها الأخير الذي يحمل عنوانًا Happy Phirr Bhag Jayeg الذي حقق نجاحاً كبيراً في صالات السينما الهندية.

وتدور قصة الفيلم حول تسافر الأستاذة الجامعية هابي إلى مدينة شنجهاي الصينية، وفي نفس الوقت تصل هابي الأخرى مع زوجها إلى نفس المدينة في نفس التوقيت، ويقوم المجرمون باختطاف هابي الخاطئة، حيث يقومون باختطاف هابي المتزوجة، لا الأستاذة الجامعية.