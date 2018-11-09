واصل الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم الدعم لفريق الأهلي، قبل مواجهته الحاسمة مع الترجي الرياضي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة، على ستاد رادس في تونس العاصمة.

مشاهدة مباراة بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي





ونشر الاتحاد ، اليوم الجمعة، تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، أكد خلالها دعمه الكامل للأهلي، قبل ساعات من مواجهته أمام الترجي التونسي.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي



