مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:22 م
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي
وتنطلق مباراة الإياب عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش على ملعب رادس في ضواحي العاصمة، والذي يتوقع أن يمتلئ عن آخره، بعدما رفع الاتحاد القاري عقوبة إغلاق بعض المدرجات التي فرضها على النادي التونسي، على خلفية أعمال شغب بين مشجعيه وقوات الأمن شهدها إياب الدور نصف النهائي ضد فريق بريميرو دي أغوستو الأنغولي.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي
واصل الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم الدعم لفريق الأهلي، قبل مواجهته الحاسمة مع الترجي الرياضي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة، على ستاد رادس في تونس العاصمة.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي
ونشر الاتحاد ، اليوم الجمعة، تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، أكد خلالها دعمه الكامل للأهلي، قبل ساعات من مواجهته أمام الترجي التونسي.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والترجي
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