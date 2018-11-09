مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة
مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة
تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.
يحلم الترجي بالتتويج باللقب للمرة الثالثة، بعد 1994 و2011 سيخوض الترجي النهائي الأفريقي للمرة الـ7 في هذه البطولة.
مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة
مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة
مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا كورة
تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، ليسدل الستار على الموسم الحالي بالإعلان عن عريس جديد لأندية القارة السمراء.
واستطاع الأهلي أن يفوز على الترجي في مباراة الذهاب التي اقيمت في استاد الجيس ببرج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضع يدًا على الأميرة السمراء قبل لقاء الإياب.
وكان الأهلي قد أنهى مرانه الأخير على ملعب رادس مساء أمس، والذي حرص خلاله الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة اليوم.
ويخوض الأهلي المباراة وسط أجواء متوترة خاصة بعد البيان الذي أصدره الاتحاد الإفريقي مساء أمس، ووصف فيه كارتيرون بالمتواطئ مع وليد آزارو مهاجم الفريق الموقوف عن المشاركة في مباراتين إفريقيتين بسبب تمزيقه لقميصه في مباراة الذهاب للتحايل على حكمها مهدي عبيد من أجل الحصول على ضربة جزاء.
موعد مباراة الاهلى والترجى اليوم
تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت تونس، لتلتفت أنظار ملايين الجماهير الإفريقية نحو شاشات التليفزيون التي ستبث اللقاء على الهواء مباشرة.
ويدير الإثيوبي باملاك تيسيما المباراة تحكيميًا بعد أن اختاره الاتحاد الإفريقي عقب اعتذار الجامبي باكاري جاساما.
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا
تذاع مباراة الأهلي والترجي في النهائي على قناة Beinaport HD 1 باعتبار الشركة القطرية المالك الحصري لحقوق بث المباريات في منطقة الشرق الأوسط.
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