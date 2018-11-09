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قبول كافة طلبات تحديث وحذف بطاقات التموين للصحفيين

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:22 م
قبول كافة طلبات تحديث وحذف بطاقات التموين للصحفيين
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

قال الزميل حماد الرمحي المشرف على غرفة عمليات إضافة المواليد بنقابة الصحفيين، إن جميع طلبات التحديث والحذف والتعديل للزملاء تمت بالكامل، ولم يتم رفض أي طلب.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك تم باستثناء طلبات «العدادات الزائدة»، ما يعني الأفراد الزائدة في بطاقات التموين، مؤكدًا أنه تم الاستعلام عن المديونية المُستحقة عن كل بطاقة، وتم رفعها للوزير، لإصدار قرار من بإسقاط الغرامة المستحقة عن كل صحفي، وسيتم ذلك خلال ساعات تقريبًا.

 

وتابع: "نتيجة أي تحديث أو حذف، تظهر في الشهر التالي من إجراء التعديل، وسنجد النتيجة في بطاقة التموين في الشهر القادم كحد أقصى".

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