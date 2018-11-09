مشاهدة AHLY يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:19 معيد طارق
مشاهدة AHLY يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إذاعة مباراة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي عبر 9 شاشات عرض عملاقة في مقر النادي الأبيض بميت عقبة.
ويحل الأهلي مساء اليوم الجمعة ضيفا على ملعب رادس، لمواجهة الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن هذه المرة تعد الأولى في التاريخ التي يتم فيها إذاعة مباراة للنادي الأهلي داخل نادي الزمالك.
جدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية بملعب برج العرب بالإسكندرية، بنتيجة 3-1.
مشاهدة AHLY يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر
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