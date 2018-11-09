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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إذاعة مباراة النادي الأهلي أمام

التونسي عبر 9 شاشات عرض عملاقة في مقر النادي الأبيض بميت عقبة.

ويحل الأهلي مساء اليوم الجمعة ضيفا على ملعب رادس، لمواجهة

التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إن هذه المرة تعد الأولى في التاريخ التي يتم فيها إذاعة مباراة للنادي الأهلي داخل نادي الزمالك.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية بملعب برج العرب بالإسكندرية، بنتيجة 3-1.





مشاهدة AHLY يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر | كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر