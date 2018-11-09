chanal HD اتفرج الان | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم

تحدث المعلق التونسي الشهير، عصام الشوالي، عن مباراة الترجي والأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي يملك خبرة كبيرة لكن الترجي قادر على الفوز باللقب.

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وقال الشوالي من خلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لإذاعة راديو موزاييك التونسي، إن الأرقام تلعب مع النادي الأهلي في المباراة التي ستَتُقام الليلة على الملعب الأولمبي برادس عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





وأضاف الشوالي أنه يتمنى أن يُحقق الترجي اللقب الإفريقي الثالث له، مشددًا أنه ورغم امتلاك عناصر الأهلي للخبرة اللازمة إلا أن لاعبي الترجي قادرون على تحقيق الانتصار.

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وأكمل الشوالي: "الأرقام تلعب في صالح النادي الأهلي، لكن الروح والرجولية تلعب لصالح الترجي، كل الاحتمالات مطروحة في هذه المباراة."





وقال: "المباراة لن تُلعب بالجانب التكتيكي بل سيدخل الفريقان إلى الميدان بفكرة واحدة وهي انتزاع الفوز."

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وواصل: "يجب على لاعبي الترجي أن يكونوا جاهزين من الناحية الذهنية لافتتاح النتيجة في الدقائق الأولى لإرباك المنافس."

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واختتم الشوالي التصريحات بالتأكيد على أنه ينبغي على جماهير الترجي أن تكون في الموعد وأن تتحلى بالروح الرياضية."

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