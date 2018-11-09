ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

Red Starكورة oair|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم|كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport AlAhly

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:14 م
Red Starكورة oair|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم|كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport AlAhly
طباعة
 
نشرت وزارة الداخلية التونسية أكثر من ستة آلاف عنصر أمن وطائرات من دون طيار وبعض الفرق المزودة بكلاب بوليسية، تحضيرا لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم الذي يجمع مساء الجمعة الترجي وضيفه الأهلي المصري.
ويتوقع أن تكون المباراة على قدر كبير من الإثارة، لاسيما على خلفية ما شهدته مباراة الذهاب قبل أسبوعين وانتهت بفوز الأهلي في الإسكندرية 3-1، من احتجاجات على التحكيم وخشونة في أرض الملعب.

Red Starكورة oair|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم|كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport AlAhly

يحلم الترجي بالتتويج باللقب للمرة الثالثة، بعد 1994 و2011 سيخوض الترجي النهائي الأفريقي للمرة الـ7 في هذه البطولة.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport (نهائى افريقيا) مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport (نهائى افريقيا) مباشر

يوتيوب لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت|كورة اون لاين لايف

صرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أهم القنوات التي صرح لها نقل مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أفريقيا مباراة العودة حيث أن المباراة ستبث يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2018 حيث أن هذه القنوات تصل إلى ما يتراوح من 26-27 قناة عارضه، وسوف ننشر لكم عبر تلك التقرير القنوات المفتوحة مجاناً لنقل مباراة الأهلي والترجي في إياب الدور النهائي لأبطال إفريقيا، في مباراة حماسية يترقبها الجميع من أجل تتويج الأهلي للفوز بلقب البطولة.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport (نهائى افريقيا) مباشر 

تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة على ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، ليسدل الستار على الموسم الحالي بالإعلان عن عريس جديد لأندية القارة السمراء.

 

واستطاع الأهلي أن يفوز على الترجي في مباراة الذهاب التي اقيمت في استاد الجيس ببرج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضع يدًا على الأميرة السمراء قبل لقاء الإياب.

 

وكان الأهلي قد أنهى مرانه الأخير على ملعب رادس مساء أمس، والذي حرص خلاله الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة اليوم.

 

ويخوض الأهلي المباراة وسط أجواء متوترة خاصة بعد البيان الذي أصدره الاتحاد الإفريقي مساء أمس، ووصف فيه كارتيرون بالمتواطئ مع وليد آزارو مهاجم الفريق الموقوف عن المشاركة في مباراتين إفريقيتين بسبب تمزيقه لقميصه في مباراة الذهاب للتحايل على حكمها مهدي عبيد من أجل الحصول على ضربة جزاء.


مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport (نهائى افريقيا) مباشر 

موعد مباراة الاهلى والترجى اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت تونس، لتلتفت أنظار ملايين الجماهير الإفريقية نحو شاشات التليفزيون التي ستبث اللقاء على الهواء مباشرة.

 

ويدير الإثيوبي باملاك تيسيما المباراة تحكيميًا بعد أن اختاره الاتحاد الإفريقي عقب اعتذار الجامبي باكاري جاساما.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي والترجي في النهائي على قناة Beinaport HD 1 باعتبار الشركة القطرية المالك الحصري لحقوق بث المباريات في منطقة الشرق الأوسط.

 

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport (نهائى افريقيا) مباشر 
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport (نهائى افريقيا) مباشر

المزيد عن: والترجي اليوم موعد مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجي مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مشاهدة الأهلي ضد الترجي مباشر ماتش الاهلى والترجي مباراة الاهلى والترجي مباشر مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلى والترجى بث مباشر مجانا مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلى والترجى بث مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
0
x
17:20
0
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 6:50:00 PM