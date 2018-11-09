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البابا فرنسيس يستقبل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:15 م
البابا فرنسيس يستقبل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية
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حازم رفعت
 
استقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، في القصر الرسولي، البطريرك مار كيوركيس الثالث بطريرك كنيسة المشرق الآشورية، والوفد المرافق له.

وتحدث بابا الفاتيكان، عن مقاسمة الألم الكبير جراء الوضع المأساوي الذي يعيشه الكثير من الأخوة والأخوات في الشرق الأوسط، ضحايا العنف، والذين غالبا ما يضطرون إلى ترك الأرض التي عاشوا فيها منذ البداية.

وقال قداسته، إن هؤلاء الأشخاص يقطعون درب الصليب على خطى المسيح ويؤسسون فيما بينهم، رغم الانتماء إلى جماعات مختلفة، علاقات أخوية، ليصبحوا بالنسبة لنا شهودا للوحدة.

وأضاف "فرنسيس"، إننا سنصلي معا فيا بعد من أجل انتهاء هذا الألم الكبير طالبين من الرب عطية السلام للشرق الأوسط، وخاصة للعراق وسوريا.
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