لمساندة فريقهم، وصل عشاق المارد الأحمر لمدينة رادس التونسية لدعم الأهلي في مباراته اليوم ضد غريمه الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





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في مواجهة نارية يلتقي فريقي الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة 9 نوفمبر، على ملعب رادس في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي لبطولة دوري ابطال إفريقيا 2018.

ويشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات ديسمبر المقبل.





لينك bein match HD سريع | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | كورة ستار | يلا شوت | كورة اونلاين لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





لينك bein match HD سريع | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | كورة ستار | يلا شوت | كورة اونلاين لايف





التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





لينك bein match HD سريع | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا HD | كورة ستار | يلا شوت | كورة اونلاين لايف





وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.



