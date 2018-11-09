HD يلا شوت Alahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف

أعلن اللاعب الدولي المحترف في صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزى رمضان صبحى، عن دعمه الكامل للمارد الأحمر، وذلك قبل ساعات من بدا اللقاء المرتقب فى إياب نهائى بطولة أبطال أفريقيا، أمام نادى الترجى التونسى اليوم الجمعة.





HD يلا شوت Alahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف





قال نجم منتخب مصر: "أربع حروف كتبوا الإنجاز هوا أهلى أهلى الإعجاز بطولاته تزيد بطولاته تزيد والنسر يحلق عالى لفوق فاكرين رادس فاكرين جاروا فاكرين الأهلى فى اليابان جمهوره معاه وفى أى مكان أهلاوى ارفع راسك فوق، التاسعة يا أهلى".





HD يلا شوت Alahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف





تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.





HD يلا شوت Alahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف





في ظل اقتراب الأهلي من الفوز باللقب، هناك العديد من الأرقام القياسية التي تطارد الأهلي، حي سيصبح حسام عاشور ثالث لاعب في التاريخ يفوز بلقب دوري الأبطال في العالم بعد وائل جمعة نجم الاهلي السابق ولاعب ريال مدريد في الستينيات بينتو،وأيضا سيعادل كارتيرون رقم الثنائي محمود الجوهري وفولترون بالفوز بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.

HD يلا شوت Alahly .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا (النهائي) | بين ماتش كورة لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت تونس، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.



