قناة بي ان سبورت 1 | Alahly | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا | لايف اون لاين
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:42 معمرو عادل
قناة بي ان سبورت 1 | Alahly | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا | لايف اون لاين
وصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى مقر إقامة بعثة الفريق في تونس لمؤازرة زملائه قبل ساعات من مواجهة الترجي التونسي.
خرج أحمد الشيخ من حسابات الجهاز الفني للأهلى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم قيده أفريقيا.
ويواجه الأهلي الترجي التونسي فى التاسعة مساء اليوم في "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد لبطل تونس.
قناة بي ان سبورت 1 | Alahly | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا | لايف اون لاين
وفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن تشكيل الأهلى فى مواجهة الترجى الليلة لن يخرج عن محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى.
قناة بي ان سبورت 1 | Alahly | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا | لايف اون لاين
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