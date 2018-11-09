VIVA BeINيلاشوت|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع مباراة الاهلي اليوم في(دوري ابطال افريقيا)

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تعرض الموقع الرسمى للنادى الأهلى، منذ قليل، لقرصنة إلكترونية للمرة الثانية، وتم نشر خبر غير صحيح بفوز الترجى التونسى على الفريق الأحمر، قبل ساعات من مواجهة الفريقين على ملعب رادس فى إياب نهائى أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة مع الترجى التونسى على ملعب رادس، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما حسم الأحمر مباراة الذهاب فى برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.



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أكد أشرف صبحي أنه ذاهب الى تونس لحضور نهائى عربي ، الكل خلاله حريص على التتويج الذى يراه يبدأ من حسن ختام بطولة الأميرة السمراء، مؤكداً أن الكل فائز .. لأن من سيحمل الكأس فريق عربي









يحاول الأهلي حصد اللقب التاسع في تاريخه والأول منذ 2013، فإن الترجي يحلم بإحراز اللقب الثالث وانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل.









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انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي 3-1 وشهدت أحداث شد وجذب واعتراضات كثيرة من لاعبي الترجي خاصة بعد احتساب الحكم الجزائري مهدي عبيد لركلتي جزاء للأهلي اقتنصهما أزارو، وأظهرت الكاميرات أن المهاجم المغربي تعمد تمزيق قميصه في ركلة الجزاء الثانية التي سجل منها وليد سليمان الهدف الثالث للفريق المصري.









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أصدرت إدارة الترجي، بيانا جديدا، أشارت فيه إلى أنه بإمكان أصحاب الاشتراكات الدخول إلى الملعب، دون الحاجة إلى اقتناء تذاكر.













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خاض فريق الأهلي المصري، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لإستاد رادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.









ويستعد الأهلي المصري، لمواجهة نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.





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وخلال المران، تعرض إسلام محارب، صانع ألعاب الفريق، لكدمة خفيفة في القدم، خلال كرة مشتركة، وتدخل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، لفحص اللاعب الذي عاد بعد ذلك لاستكمال المران بشكل طبيعي.





كما شهد تدريب الفريق، جلسة خاصة بين المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، والمدافع المالي ساليف كوليبالي، للحديث عن كيفية إيقاف خطورة لاعبي الترجي، وخاصة التصدي للكرات الثابتة.

















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وعقد كارتيرون، اجتماعًا قصيرًا مع الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران، الذي شهد حضور أعدادا كبيرة من جماهير النادي الأهلي لمؤازرة الفريق.





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