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وزير الشباب والرياضة: نتمنى العودة من تونس بكأس إفريقيا وهذه رسالتي للاعبي الأهلي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:42 م
وزير الشباب والرياضة: نتمنى العودة من تونس بكأس إفريقيا وهذه رسالتي للاعبي الأهلي
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علي نبوي
 
 
تمنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطيه عقبة الترجي التونسي اليوم في إياب المباراة النهائية.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية :"النادي الأهلي يمثل مصر في مباراة اليوم، ونتمنى العودة إلى القاهرة بلقب البطولة الإفريقية".

وأضاف "مباراة الذهاب في الإسكندرية كانت نموذجا في التشجيع بين جمهور كلا الفريقين، واستضافتنا للجمهور التونسي كان أمر في غاية الاحترام".

وواصل "أشكر جميع المسئولين في دولة تونس الشقيقة، على حسن الاستقبال والضيافة، وعلاقة مصر بتونس علاقة منذ قديم الأذل".

وأوضح "نتمنى عودة البعثة إلى مصر سالمين، ومتوجين باللقب الإفريقي، ونستقبل المنتخب التونسي الشقيق الأسبوع المقبل على الرحب والسعة".

وأوضح "حرصت على التواجد في مباراة اليوم لأنه حدث كبير ولا يتكرر كل يوم ولا بد من دعم النادي الأهلي".

وأتم حديثه "رسالتي للاعبي الأهلي.. لا تمثلوا أنفسكم فقط بل تمثلون الأهلي ومصر وهذا أمر كبير جدا".

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