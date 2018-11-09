bein sport مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم كورة اون لاين

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 نهائي دوري أبطال إفريقيا

ساعات قليلة تفصل عشاق وجماهير الكرة العربية والإفريقية، عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي في قمة عربية خالصة تنطلق في تمام التاسعة مساء الجمعة 9 نوفمبر الجاري، على الملعب الأوليمبي "رادس" ضمن لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

bein sport مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم كورة اون لاين

الأهلي بطل إفريقيا (التاسعة يا أهلي)

وخاض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا 11 مرة قبل نهائي النسخة الحالية للبطولة، وخاض 11 مباراة إياب، فاز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 3 مباريات، وسجل 17 هدف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 8 مرات، منها 4 مرات حصد اللقب خارج ملعبه.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

معلق المباراة : عصام الشوالي + علي محمد علي

ملعب المباراة: الملعب الأوليمبي (رادس)

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

bein sport مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم كورة اون لاين





الترجي يبحث عن استعادة (الأمجاد)

وخاض الترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 6 مرات قبل نهائي النسخة الحالية للبطولة، فاز في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

حصد الترجي التونسي لقب بطولة دوري أبطال إفريقي مرتين طوال تاريخه.

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bein sport مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم كورة اون لاين