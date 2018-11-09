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صدى- السعودية | غزارة الأمطار تتسبب بغرق مركبات بنفق "ديراب" بالرياض (فيديو)

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:38 م
صدى- السعودية | غزارة الأمطار تتسبب بغرق مركبات بنفق ديراب بالرياض (فيديو)
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الفجر السعودي
 
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رصدت إحدى مقاطع الفيديو غرق عدد من المركبات بنفق طريق "ديراب" بالرياض؛ إثر سقوط أمطار غزيرة.

وظهر بالفيديو نفق "ديراب" وهو ممتلئ بمياه الأمطار والمركبات غارقة فيه.

المصدر: صحيفة صدى

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