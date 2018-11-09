زوار الفجر الكرام تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لأجواء وكواليس مباراة نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي التي تقام فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد رادس.

وفاز الأهلي بمباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية على ستاد برج العرب نتيجة 3-1 . مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر - يوتيوب الان | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع "bein sport|كلاسيكو العر



بالفيديو .. وزير الشباب الرياضة يطير إلى تونس بصحبة جماهير الأهلي غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه العشرات من جماهير النادي الأهلي، متجهين إلى تونس لحضور نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي مساء اليوم الجمعة.

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وجه رمضان صبحي المحترف ضمن صفوف فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي ولاعب الأهلي السابق، رسالة للاعبي الفريق الأحمر، قبل ساعات من مواجهته المصيرية أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





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وغرد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اربع حروف كتبوا الانجاز ...هوا اهلى اهلى الاعجاز .. بطولاته تزيد بطولاته تزيد .. والنسر يحلق عالى لفوق".





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وأضاف "فاكرين رادس فاكرين جاروا .. فاكرين الاهلى فى اليابان .. جمهوره معاه وفى اى مكان .. اهلاوى ارفع راسك فوق #التاسعه_يا_اهلي".

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جماهير الاهلي تشعل مطار قرطاج:

وصل عدد من جماهير النادي الأهلي منذ قليل مطار قرطاج، وذلك لمساندة الفريق الأحمر في مواجهته أمام الترجي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقامت الجماهير الحمراء بالهتاف بالأغاني فور وصولها مطار قرطاج وسط حالة من التفاؤل بتحقيق فريقهم اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.





وقامت قوات الأمن التونسية بتأمين جمهور الأهلي، حيث تواجد عدد من رجال الأمن في المطار وقاموا بتأمين الجماهير خوفا من أي احتكاك من جانب جماهير الترجي.





وكانت الطائرة التي خصصتها شركة برزنتيشن راعي النادي الأهلي لجمهور النادي الأحمر قد أقلعت في العاشرة صباح اليوم الجمعة من مطار القاهرة متجهة إلى تونس، ووصلت الواحدة ظهرا إلى مطار قرطاج، على أن تعود مجددا عقب نهاية المباراة.





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