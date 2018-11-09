تنطلق صافرة مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة 9/1192018 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، من رادس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وتحديدًا على قناة "beIN sports HD1"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.





يلا شوت - yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا جودة HD | كول كورة | كورة اون لاين | كورة ستار





زقد أعلن الـ"كاف"، أن هناك 27 قناة ستنقل المباراة بينهم 9 قنوات مفتوحة على عدة أقمار صناعية غير "النايل سات"، فإذا كنت تمتلك طبق دش متحرك، يمكنك توجيهه على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر "ياه سات" وترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي على قمر "يوتلسات 16".





يلا شوت - yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا جودة HD | كول كورة | كورة اون لاين | كورة ستار





كما تنقلها أيضا قناة "Arena Sport" المفتوحة، وهي واحدة من القنوات الرئيسية التي تبث العديد من البطولات الأوروبية الشهيرة مجانا بدون تشفير، حسب موقع "archy newsy"، والقناة موجودة على قمر "يوتيل سات" على ترددات 11512، 11595، 11678، بعدل تصحيح 30000.





يلا شوت - yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا جودة HD | كول كورة | كورة اون لاين | كورة ستار





كما تمتلك شبكة "بى إن سبورتس" حق بث المباراة في منطقة الشرق الأوسط.





يلا شوت - yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا جودة HD | كول كورة | كورة اون لاين | كورة ستار





وقائمة القنوات المفتوحة هي:





– قناة ORTB من بنين.





– قناة RTB من بوركينا فاسو.





– قناة CRTV من الكاميرون.





– قناة RTI من كوت ديفوار.





– قناة TGB من غينيا الاستوائية.





– قناة ORTM من مالي.





– قناة RTNC من جمهورية الكونغو.





– قناة RTS من السنغال.





– قناة TVT تيلي ساحل من توجو.





يلا شوت - yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا جودة HD | كول كورة | كورة اون لاين | كورة ستار





وأقيمت مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، بملعب برج العرب في الإسكندرية، الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بـ3 أهداف مقابل هدف واحد للترجي.





يلا شوت - yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا جودة HD | كول كورة | كورة اون لاين | كورة ستار







