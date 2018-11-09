بث الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 دوري ابطال افريقيا

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يقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر وحصري لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 9-11-2018 كول كورة، كورة ستار، كورة لايف، يلاشوت، حيث يتطلع الأهلي للعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد غياب 5 سنوات كورة ستار مباراة الاهلي والترجي (نهائي إفريقيا)، حيث يلتقي الاهلي مع الترجي الرياضي التونسي في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب "رادس" ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا اليوم سيكون التاسع في تاريخ نادي القرن الإفريقي، وسيقوده للتأهل لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجاري، حيث سيواجه الفائز من فريقي العين وبطل اوقيانوسيا في المباراة الأولي، بينما سيتقابل مع بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية منذ إنطلاقها عام 2000 وقبل النسخة القادمة مشاركة 12 فريقًا عربيًا هي ( الأهلى المصرى، الرجاء البيضاوى والمغرب التطوانى من المغرب، الترجى والنجم الساحلى من تونس، النصر واتحاد جدة من السعودية، والسد القطرى، الوحدة والأهلى من الإمارات، ووفاق سطيف الجزائرى – الوداد المغربي).

ويعتبر الأهلي المصري أكثر الأندية العربية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بـ5 مشاركات أعوام (2005، 2006، 2008، 2012، 2013)، بينما الرجاء المغربي صاحب الانجاز الأفضل للعرب بحصوله علي المركز الثاني عام 2013.