ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 دوري ابطال افريقيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:34 م
بث الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 دوري ابطال افريقيا
طباعة
محمد الشيخ
 

بث الأسطورة livehd7 مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 دوري ابطال افريقيا


يقدم الفجر الرياضي خدمة بث مباشر وحصري لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 9-11-2018 كول كورة، كورة ستار، كورة لايف، يلاشوت، حيث يتطلع الأهلي للعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد غياب 5 سنوات كورة ستار مباراة الاهلي والترجي (نهائي إفريقيا)، حيث يلتقي الاهلي مع الترجي الرياضي التونسي في تمام التاسعة مساء اليوم على ملعب "رادس" ضمن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

                       

تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا اليوم سيكون التاسع في تاريخ نادي القرن الإفريقي، وسيقوده للتأهل لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجاري، حيث سيواجه الفائز من فريقي العين وبطل اوقيانوسيا في المباراة الأولي، بينما سيتقابل مع بطل أمريكا الجنوبية في الدور نصف النهائي.

 

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية منذ إنطلاقها عام 2000 وقبل النسخة القادمة مشاركة 12 فريقًا عربيًا هي ( الأهلى المصرى، الرجاء البيضاوى والمغرب التطوانى من المغرب، الترجى والنجم الساحلى من تونس، النصر واتحاد جدة من السعودية، والسد القطرى، الوحدة والأهلى من الإمارات، ووفاق سطيف الجزائرى – الوداد المغربي).

 

ويعتبر الأهلي المصري أكثر الأندية العربية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بـ5 مشاركات أعوام (2005، 2006، 2008، 2012، 2013)، بينما الرجاء المغربي صاحب الانجاز الأفضل للعرب بحصوله علي المركز الثاني عام 2013.

 

شاهد بث مباشر لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا من هنا ..

المزيد عن: نهائي افريقيا بث مباشر نادي القرن الافريقي موعد الاهلي والترجي مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلى والترجي مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مشاهدة الأهلي ضد الترجي مباراة الاهلى والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلى والترجي مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مباراة الاهلي في افريقيا مباشر ماتش الاهلي كول كورة لنا ماتش الأهلي والترجي تابع لايف بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 4:50:09 PM