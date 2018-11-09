عاجل.. دوى انفجارات قوية وإطلاق نار في العاصمة الصومالية مقديشو

وقع دوى 3 انفجارات قوية اهتزت لها العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الجمعة، كما أعقبها إطلاق نار كثيف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن دوى انفجار قوى وقع بوسط العاصمة الصومالية مقديشيو، منذ قليل، ثم وقع انفجارًا ثانيًا سمع فى محيط المنطقة نفسها بعد إطلاق للنار استمر بضع دقائق، ولم ترد أنباء حتى اللحظة بشأن وقوع ضحايا أو مصابين جراء الحادث.