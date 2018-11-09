لايف HD الآن مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر - يوتيوب الان | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع "bein sport

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الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:34 م
الآن مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر - يوتيوب الان | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع "bein sport | "yout
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك نقل مباراة الأهلى والترجى التونسى على 9 شاشات، وتعد هذه المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها إذاعة مباراة للفريق الأحمر داخل نادى الزمالك.
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك نقل مباراة الأهلى والترجى التونسى على 9 شاشات، وتعد هذه المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها إذاعة مباراة للفريق الأحمر داخل نادى الزمالك.
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجى التونسى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين ببرج العرب.
الآن مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر - يوتيوب الان | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع "bein sport | "yout
وجه رمضان صبحي المحترف ضمن صفوف فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي ولاعب الأهلي السابق، رسالة للاعبي الفريق الأحمر، قبل ساعات من مواجهته المصيرية أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الآن مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر - يوتيوب الان | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع "bein sport | "yout
وغرد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اربع حروف كتبوا الانجاز ...هوا اهلى اهلى الاعجاز .. بطولاته تزيد بطولاته تزيد .. والنسر يحلق عالى لفوق".
وأضاف "فاكرين رادس فاكرين جاروا .. فاكرين الاهلى فى اليابان .. جمهوره معاه وفى اى مكان .. اهلاوى ارفع راسك فوق #التاسعه_يا_اهلي".
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر - يوتيوب الان | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع "bein sport | "youtube
جماهير الاهلي تشعل مطار قرطاج:
وصل عدد من جماهير النادي الأهلي منذ قليل مطار قرطاج، وذلك لمساندة الفريق الأحمر في مواجهته أمام الترجي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقامت الجماهير الحمراء بالهتاف بالأغاني فور وصولها مطار قرطاج وسط حالة من التفاؤل بتحقيق فريقهم اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.
وقامت قوات الأمن التونسية بتأمين جمهور الأهلي، حيث تواجد عدد من رجال الأمن في المطار وقاموا بتأمين الجماهير خوفا من أي احتكاك من جانب جماهير الترجي.
وكانت الطائرة التي خصصتها شركة برزنتيشن راعي النادي الأهلي لجمهور النادي الأحمر قد أقلعت في العاشرة صباح اليوم الجمعة من مطار القاهرة متجهة إلى تونس، ووصلت الواحدة ظهرا إلى مطار قرطاج، على أن تعود مجددا عقب نهاية المباراة.
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