مشاهدة مباراة الاهلي والترجي "نهائي افريقيا" مباشر كورة اون لاين .. HD مباراة الاهلي والترجي | كورة لايف | يلا شوت| لايف
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:33 معيد طارق
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وتأتي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة كالتالي:
- قناة ORTB من بنين.
- قناة RTB من بوركينا فاسو.
- قناة CRTV من الكاميرون.
- قناة RTI من كوت ديفوار.
- قناة TGB من غينيا الإستوائية.
- قناة ORTM من مالي.
- قناة RTNC من جمهورية الكونغو.
- قناة RTS من السنغال.
- قناة TVT "تيلي ساحل" من توجو.
يرجى العلم أن جميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر ياه سات.
كما أن القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي على قمر يوتلسات 16.
سيشهد هذا النهائي الظهور الثاني فقط لحكم الفيديو المساعد في المسابقة، بعدما ظهر لأول مرة في لقاء الذهاب، الجمعة الماضية، وسط جدل تحكيمي، بعد احتساب ضربتي جزاء لأصحاب الأرض
تأمين كامل لبعثة الأهلي والجماهير خلال لقاء الترجي
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| الآن Al Ahlyاستقر الجهاز الفني لفريق الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي سيحل ضيفًا على الترجي التونسي، مساء غدٍ الجمعة، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب رادس في العاصمة تونس.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| الآن Al Ahly
وجاء التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة الترجي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، سعد سمير، محمد هاني.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان.
الهجوم: إسلام محارب، مروان محسن، أحمد حمودي.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر الان| اهم مباريات دوري ابطال افريقيا اليوم مباشر| الآن Al Ahly
الأهلي يسعى لتفادي الخسارة بهدفين دون رد من الترجي، من أجل معانقة الأميرة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه، بعد انتهاء مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف واحد.
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