يلا شوت | بث حي | Alahly | كورة لايف | الآن بث حي Yalla SHOOT | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:31 معمرو عادل
يلا شوت | بث حي | Alahly | كورة لايف | الآن بث حي Yalla SHOOT | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة في تونس فإن تشكيل الفريق الذى سيعتمد عليه المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون فى مواجهة الترجى الليلة لن يخرج عن اللاعبين:
محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى. . وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب ووليد سليمان ومهاجمًا وحيدًا مروان محسن.
يلا شوت | بث حي | Alahly | كورة لايف | الآن بث حي Yalla SHOOT | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
ويخوض الأهلي الليلة اللقاء مفتقدًا مهاجمه المغربي وليد أزارو الذي تلقى عقوبة بالإيقاف بسبب لقطة قطع قميصه لخداع الحكم في لقاء الذهاب الذى انتهى 3-1 لمصلحة المارد الأحمر، ويحتاج للتعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف خلال الإياب لضمان العودة لمصر بالبطولة الإفريقية رقم 9 في تاريخه.
يلا شوت | بث حي | Alahly | كورة لايف | الآن بث حي Yalla SHOOT | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
وغادر الثلاثى أحمد فتحى ومؤمن زكريا وهشام محمد، لاعبو النادى الأهلى، وهم الغائبون عن المواجهة الليلة لأسباب مختلفة.. وكذلك جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادى، إلى تونس لمؤازرة الفريق أمام الترجى.
يلا شوت | بث حي | Alahly | كورة لايف | الآن بث حي Yalla SHOOT | مشاهده مباراة الأهلي والترجي بث مباشر| Bein Sport 1
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