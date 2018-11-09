"يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة الاهلي في دوري الابطال 9-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD

يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري في مباراة العودة للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس.

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وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقطع شوطا كبيرا نحو الحصول على لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

وشهدت المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في أفريقيا، لكن كان هناك العديد من علامات الاستفهام حول قرارات حكم المباراة.

ويعد هذا هو النهائي الأفريقي رقم 12 للأهلي، الذي فاز بلقب البطولة ثماني مرات، في حين سيكون النهائي السابع للترجي، الذي فاز بلقب البطولة مرتين ويسعى للفوز باللقب الثالث.

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وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.

مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption شهدت مباراة الذهاب استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في أفريقيا، لكن كان هناك العديد من علامات الاستفهام حول قرارات حكم المباراة