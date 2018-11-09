ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"يلاشوت الجديد" مشاهدة مباراة الاهلي في دوري الابطال 9-11-2018 "yalla shoot new" لايف بدون HD

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 04:28 م
يلاشوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي في دوري الابطال 9-11-2018 yalla shoot new لايف بدون HD
طباعة
عمرو عادل
 

يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري في مباراة العودة للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس.

الآن مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر - يوتيوب الان | بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع "bein sport | "yout

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليقطع شوطا كبيرا نحو الحصول على لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه.

وشهدت المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في أفريقيا، لكن كان هناك العديد من علامات الاستفهام حول قرارات حكم المباراة.

ويعد هذا هو النهائي الأفريقي رقم 12 للأهلي، الذي فاز بلقب البطولة ثماني مرات، في حين سيكون النهائي السابع للترجي، الذي فاز بلقب البطولة مرتين ويسعى للفوز باللقب الثالث.

كورة oair| مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم | كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والترجي bein sport| AlAhly

وسبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.

الأهلي والترجيمصدر الصورةGETTY IMAGES
Image captionشهدت مباراة الذهاب استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في أفريقيا، لكن كان هناك العديد من علامات الاستفهام حول قرارات حكم المباراة
المزيد عن: موعد مباراة الاهلى والترجى اليوم بث مباشر مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا مشاهدة مباراة الاهلى والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلى والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلى والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والترجي مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلى اليوم مشاهدة الأهلي ضد الترجي مباشر ماتش الاهلى والترجي مباراة الاهلى والترجي مباشر مباراة الاهلي والترجي بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلى والترجى بث مباشر مجانا مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلى والترجى بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 4:50:02 PM