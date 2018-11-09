الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر | AHLY ONLINE | بث مباشر نهائي إفريقيا لايف الاهلي والترجي كورة اون لاين

يقود مباراة الأهلي والترجي التونسي تحكيميًا، الاثيوبي باملاك تيسيما (38 عامًا) باحث طبي، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، سبق وأدار الكثير من المباريات في البطولات المختلفة سواء على مستوي الاندية أو المنتخبات، وأدار 5 مباريات سابقة للأهلي لم يخسر المارد الأحمر خلالها.



مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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قرر مجلس إدارة نادى الزمالك نقل مباراة الأهلى والترجى التونسى على 9 شاشات، وتعد هذه المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها إذاعة مباراة للفريق الأحمر داخل نادى الزمالك.

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ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجى التونسى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعت الفريقين ببرج العرب.

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في نهائي دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الاهلي والترجي

تقام مباراة الاهلي والترجي في تمام التاسعة مساءً على استاد رادس القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والترجي 27 قناة ناقلة منهم 9 قنوات من الباقة الإفريقية المفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية من بينهما يوتلسات 16 وياه سات 52 شرق. وتأتي القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة كالتالي: - قناة ORTB من بنين. - قناة RTB من بوركينا فاسو. - قناة CRTV من الكاميرون. - قناة RTI من كوت ديفوار. - قناة TGB من غينيا الإستوائية. - قناة ORTM من مالي. - قناة RTNC من جمهورية الكونغو. - قناة RTS من السنغال. - قناة TVT "تيلي ساحل" من توجو. يرجى العلم أن جميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر ياه سات. كما أن القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقي، 12604 أفقي، 10804 أفقي، 12521 أفقي على قمر يوتلسات 16.