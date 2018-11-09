بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





عند دقات الساعة التاسعة مساء غد الجمعة، يعلن حكم المباراة عن صافرة انطلاق مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي والتي سيستضيها الملعب الأولمبي برادس.





مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية أنهاها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-1، لتتبقى 90 دقيقة أخرى فاصلة تحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية.





كلا الطرفين على مشارف إنهاء استعداداتهما قبل خوض المباراة المصيرية في ظل الغيابات التي ضربت كلا الطرفين سواء بعقوبة الإيقاف من الاتحاد الأفريقي مثل "وليد أزارو" مهاجم الأهلي بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة الذهاب، و"فرانك كوم وشمس الدين الذوادي" ثنائي الترجي التونسي بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية، أو بسبب الإصابات مثال "أحمد فتحي وهشام محمد" من الأهلي.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





يلا كورة تواصل مع بعض الصحفيين في تونس لمعرفة ردود الأفعال قبل موقعة رادس إلى جانب معرفة توقعاتهم بشأن سيناريو المباراة:





رفيق زخامة: مروان محسن لن يعوض أزارو





يرى الإعلامي التونسي رفيق زخامة الذي يعمل لصالح التلفزة الوطنية أن مباراة الغد بين الترجي والأهلي يصعب التكهن بالفائز بها، مؤكدًا أنها ستكون من أصعب المباريات التي سيراها خلال مسيرته الإعلامية.





وأضاف زخامة في تصريحات خاصة ليلا كورة قائلًا: "لا أحد بإمكانه التكهن بنتيجة مباراة الغد، المباراة ستكون صعبة بكل المقاييس".

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





وعن تأثير غياب فرانك كوم وشمس الدين الذوادي عن صفوف الترجي قال: "الإيقافات سيكون لها تأثير واضح في استراتيجية لعب كل فريق، بالتأكيد غياب فرانك كوم وبدرجة أقل الذوادي سيكون لهما تأثير كبير على أداء الترجي من الناحية الدفاعية".





وتابع زخامة: "خط الوسط سيكون له الكلمة العليا في المباراة من حيث استعدادات لاعبي الفريقين، حسام عاشور وعمرو السولية من جهة، وكوليبالي وغيلان الشعلاني من جهة أخرى".





وواصل: "مستوى الفريقين متقارب بدرجة كبيرة، وفي مثل هذه المباريات فإن العطاء الغزير والعرق المسكوب على القميصين سيرجح كفة الفريق الفائز".





وبسؤاله عن أبرز لاعب يمكنه تعويض غياب كوم أجاب: "معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة أمامه خيار بالاعتماد على كل من كوليبالي وغيلان الشعلاني، أما بالنسبة للذوادي فهناك محمد على اليعقوبي الذي يمكنه سد فراغه في خط الدفاع".

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





وعن تأثر الأهلي بغياب أزارو يرى زخامة أن وليد لاعب كبير ولكن لا يمكن لمروان محسن مهاجم الأهلي تعويض غياب اللاعب المغربي في الناحية الهجومية والتحركات داخل الملعب.





وأتم زخامة تصريحاته لافتًا إلى أن فكرة الاعتماد على ما يسمى "عقدة" رادس أمر لا محل له من الإعراب، مؤكدًا أن الفريق المجتهد والمنظبط والمعطاء هو من سيصل إلى مبتغاه.





بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف













عند دقات الساعة التاسعة مساء غد الجمعة، يعلن حكم المباراة عن صافرة انطلاق مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي والتي سيستضيها الملعب الأولمبي برادس.





مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية أنهاها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-1، لتتبقى 90 دقيقة أخرى فاصلة تحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية.





كلا الطرفين على مشارف إنهاء استعداداتهما قبل خوض المباراة المصيرية في ظل الغيابات التي ضربت كلا الطرفين سواء بعقوبة الإيقاف من الاتحاد الأفريقي مثل "وليد أزارو" مهاجم الأهلي بسبب سلوكه غير الرياضي في مباراة الذهاب، و"فرانك كوم وشمس الدين الذوادي" ثنائي الترجي التونسي بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية، أو بسبب الإصابات مثال "أحمد فتحي وهشام محمد" من الأهلي.





يلا كورة تواصل مع بعض الصحفيين في تونس لمعرفة ردود الأفعال قبل موقعة رادس إلى جانب معرفة توقعاتهم بشأن سيناريو المباراة:

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





رفيق زخامة: مروان محسن لن يعوض أزارو





يرى الإعلامي التونسي رفيق زخامة الذي يعمل لصالح التلفزة الوطنية أن مباراة الغد بين الترجي والأهلي يصعب التكهن بالفائز بها، مؤكدًا أنها ستكون من أصعب المباريات التي سيراها خلال مسيرته الإعلامية.





وأضاف زخامة في تصريحات خاصة ليلا كورة قائلًا: "لا أحد بإمكانه التكهن بنتيجة مباراة الغد، المباراة ستكون صعبة بكل المقاييس".





وعن تأثير غياب فرانك كوم وشمس الدين الذوادي عن صفوف الترجي قال: "الإيقافات سيكون لها تأثير واضح في استراتيجية لعب كل فريق، بالتأكيد غياب فرانك كوم وبدرجة أقل الذوادي سيكون لهما تأثير كبير على أداء الترجي من الناحية الدفاعية".





وتابع زخامة: "خط الوسط سيكون له الكلمة العليا في المباراة من حيث استعدادات لاعبي الفريقين، حسام عاشور وعمرو السولية من جهة، وكوليبالي وغيلان الشعلاني من جهة أخرى".





وواصل: "مستوى الفريقين متقارب بدرجة كبيرة، وفي مثل هذه المباريات فإن العطاء الغزير والعرق المسكوب على القميصين سيرجح كفة الفريق الفائز".





وبسؤاله عن أبرز لاعب يمكنه تعويض غياب كوم أجاب: "معين الشعباني المدير الفني لفريق باب سويقة أمامه خيار بالاعتماد على كل من كوليبالي وغيلان الشعلاني، أما بالنسبة للذوادي فهناك محمد على اليعقوبي الذي يمكنه سد فراغه في خط الدفاع".





وعن تأثر الأهلي بغياب أزارو يرى زخامة أن وليد لاعب كبير ولكن لا يمكن لمروان محسن مهاجم الأهلي تعويض غياب اللاعب المغربي في الناحية الهجومية والتحركات داخل الملعب.

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





وأتم زخامة تصريحاته لافتًا إلى أن فكرة الاعتماد على ما يسمى "عقدة" رادس أمر لا محل له من الإعراب، مؤكدًا أن الفريق المجتهد والمنظبط والمعطاء هو من سيصل إلى مبتغاه.













زياد عطية: الدفاع نقطة ضعف الترجي.. وبن محمد ورقة رابحة





يعتقد زياد عطية والذي يعمل بجريدة 24/24 أن الترجي لديه أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق خلال المباراة أبرزهم يوسف بلايلي وأنيس البدري.





وأضاف عطية خلال تصريحات خاصة: "رغم تراجع أداء البدري فإنه يبقى عنصر فعّال في تشكيل فريق باب سويقة، لافتًا إلى أن عودة الظهير الأيسر أيمن بن محمد ستكون نقطة إيجابية تضاف إلى الترجي، وسيكون ورقة رابحة بالنسبة للفريق التونسي خاصة وأنه لاعب جيد تمكن من صناعة الفارق في صفوف الترجي خلال المباريات الماضية".





وبسؤاله عن نقطة ضعف الترجي أجاب المعلق الرياضي بإذاعتي قفصة وتطاوين قائلًا: "كل اللاعبين بنفس المستوى والترجي نقطة ضعفه هي الخط الخلفي و لم يجد لها الحل منذ سنوات كثيرة".





وتابع: "لا أعتقد أن غياب الذوادي سيؤثر على الفريق لأن المنظومة الدفاعية للترجي ضعيفة بوجوده أو في غيابه، منظومة "متواضعة" بداية من حراسة المرمى إلى بقية الأماكن في هذا الخط بإستثناء اللاعب بن محمد الظهير الأيسر".





وعن غياب كوم قال: "الغياب الوحيد الذي سيؤثر حتمًا على الترجي، فرانك كوم كان نجم لقاء برج العرب، غيابه سيحدث خلل في وسط الترجي فهو لاعب محارب في الميدان".

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





وعن البديل الأمثل لكوم أجاب: "الشعباني فرض السرية التامة بخصوص البديل إلى الآن لكن أعتقد الأقرب سيكون المسكيني حتى يحافظ على بدائل هجومية له في الشوط الثاني، مضيفًا أن الشعلاني عنصر أساسي لن يتخلى عنه الشعباني في كل الحالات رغم أن أدائه في تراجع منذ فترة".





وبسؤاله عن غيابات الأهلي قال: "أعتقد أن غيابات الأهلي مؤثرة جدا خصوصا الثلاثي معلول، فتحي، و أزارو، فالثلاثي بمثابة مفتايح لعب وفي غيابهم الأهلي سيجد صعوبات كبيرة في بناء الهجمة".





وبخصوص امكانية تتويج الترجي، أجاب زياد: "كرة القدم لا تعرف المستحيل، أتذكر نهائي الإتحاد السعودي في وقت ما خسر برباعية على ملعبه و توج بأبطال آسيا إيابًا خارج ملعبه بخماسية، مضيفًا: "الترجي سيلعب من أجل قلب الطاولة و تحقيق اللقب وأعتقد أنه قادر على تسجيل هدفين في المباراة".





وتابع: "الأمور ستتعقد في حالة تلقي الترجي لهدف، كما سبق لي القول الدفاع نقطة ضعف الترجي في هذه النسخة و النسخ الماضية، أعتقد أن الحظوظ متساوية بين الفريقين لتقارب المستويات، الأهلي فريق كبير ويعرف كيف يحقق الألقاب ويخرج من أصعب المواقف".









بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر كورة لايف





محمد الهادي: سلاح الترجي هو الضغط لخلخلة دفاع الأهلي





يرى محمد الهادي الصحفي التونسي الذي يعمل لدى قناة الجنوبية أن الترجي سيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم المباراة.





وأضاف قائلًا: "من وجهة نظري الترجي سيستغل عامل الجمهور للضغط على المنافس منذ البداية لخلخلة دفاع الاهلي".





وعن سيناريو المباراة قال الهادي: " أعتقد أن فريق الترجي سيسعى لتسجيل هدف مبكر، وسيعمل جاهدًا على عدم تلقي مرماه هدف".





وأضاف: "الجمهور سيكون كلمة السر في الفوز وحسم اللقب، الجمهور بامتياز هو اللاعب رقم واحد في هذه المباراة".





وبسؤاله عن أبرز اللاعبين قال: "أعتقد أن أيمن بن محمد وأنيس البدري بإمكانهما صناعة الفارق خلال المباراة".













أيمن نبوي: الفريق "الحاضر ذهنيًا" سيتحكم في نتيجة المباراة





قال أيمن نبوي الصحفي بصحيفة صوت الشعب التونسية إن المباراة سيصعب التكهن بنتيجتها خاصة و أن الترجي و الأهلي يعرفان بعضهما جيدًا، لافتًا إلى أن الفريق الأكثر تركيزًا هو من سيتحكم في سير ونتيجة المباراة.





وخلال تصريحات خاصة قال نبوي: "التفاصيل الصغيرة ستتحكم في نتيجة المباراة، فالفريق الحاضر ذهنيًا بشكل أكبر والذي سيحافظ علي هدوئه و تركيزه طوال المباراة سيتوج بالأميرة الإفريقية".





وأضاف: "الترجي سيكون مسنود بـ60 ألف مشجع وهو عامل إيجابي وسلبي في نفس الوقت فقد يشكل ضغط كبير علي اللاعبين".





وتابع: "ربما أحداث مباراة الذهاب ستعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبي الترجي، إلى جانب رغبة الثأر كرويًا من الأهلي و الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف".





وعن تأثر الفريقين بالغيابات قال: "الأهلي سيحرم من خمسة عناصر أساسية و خاصة وليد أزارو و علي معلول وأحمد فتحي، في الجهة المقابلة سغيب فرنك كوم و الذوادي و لذا من يملك رصيد بشري ثري على مقاعد البدلاء سيتوج باللقب".





وعن "عقدة" ملعب رادس قال: "الأرقام ترجح كفة الأهلي و لكن لغة الأرقام ليست علم صحيح، وأثناء المباراة هناك أشياء كثيرة يمكنها أن تتغير".





وأتم: "كل أمانينا أن يتوج باللقب من هو أفضل في الميدان و ألا تتكرر أحداث مباراة الذهاب بين الأشقاء".













معتز هلالي: كوم سيترك فراغًا كبيرًا في وسط الترجي





يعتقد معتز هلالي الذي يعمل لدى إذاعة إم إف إم أن الترجي إذا كان في قمة تركيزه سيحسم المقابلة لصالحه رغم غياب ركيزة الفريق فرانك كوم.





وخلال تصريحات خاصة قال هلالي: "الجماهير التي ستزين الملعب سيكون لها دور هام في دفع فريق باب سويقة نحو المكسب".





وبسؤاله عن تأثير غياب كوم والذوادي قال: كوم ركيزة الترجي طوال المسابقة لأن الكل يعلم أنه نقطة قوة الترجي في وسط ميدانه، لذلك فإنه سيترك فراغ كبير لكن بالعودة إلى نتيجة الذهاب فالترجي مطالب بأن يلعب بطريقة أكثر هجومية لهذا الأسباب أرى أن سعد بقير سيكون بديلًا أمثل لكوم في التشكيلة الأساسية".





وتابع: "أما بالنسبة للذوادي فبالتأكيد أن غيابه سيدخل الربكة على مستوى الدفاع، وإن كان علي اليعقوبي هو الأقرب لتعويض غياب الذوادي نظرًا للإمكانيات التي يمتلكها، مضيفًا أن عودة نجم الترجي أيمن بن محمد للتشكيلة في مركز الظهير الأيسر سيكون دفعة جيدة للفريق التونسي".





وأتم هلالي تصريحاته قائلًا: "إذا لم يتوج الترجي بهذه الكأس فسيعود ذلك لسبب وحيد ألا وهو اسم الأهلي الكبير والكبير جدًا".







