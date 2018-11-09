قيادي بـ"مستقبل وطن": هناك من يسعى لتفرقة الشعبين المصري والتونسي

قال هشام الهمامي القيادي بمستقبل وطن، إن الشائعات التى تم إطلاقها خلال الأيام الماضية بين الشعب المصرى والشعب التونسى في ذلك التوقيت هدفها الإيقاع بين الشعبين الشقيقين، مضيفا أن هدف منها هو خلق فتنة بين دولتين لهما تاريخ فى العلاقات المتبادلة.





وأضاف "الهمامي"، أن كرة القدم هي لعبة شعبيه تجمع الشعوب وهناك من يسعي لتفرقة بين الشعبين وخلق فتنه وأطلق إشاعات لخلق أزمات سياسية، مطالبا وطالبا المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ إجراءات صارمة علي كل من يخالف الضوابط الإعلامية ومواثيق المهنة ومحاول إثارة الفتن بين جموع عريضة من الشعب المصري خاصة في المجال الرياضي.



