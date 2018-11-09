HD يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر| لايف

يستضيف الترجي التونسي منافسه النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة،في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس الأولمبي في العاصمة تونس.





وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلقين عصام الشوالي وعلي محمد علي.





وكان الفوز من نصيب الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة 3/1، في مباراة شهدت احتساب الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف 3 ركلات جزاء، وجدلًا تحكيميًا كبيرًا، ليقرر الكاف فيما بعد تجميد مهدي عبيد شارف.





وتنطلق مباراة الأهلي والترجي الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتأهل الفائز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب إلى كأس العالم للأندية، التي تقام في ديسمبر المقبل، حيث يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراة العين الإماراتي وويلنغتون من نيوزيلندا.

وأحرز النادي الأهلي القب القاري 8 مرات، آخرها العام 2013، في حين أحرز الترجي اللقب مرتين، عامي 1994 و2011.

ويغيب عن الترجي شمس الدين الذوادي وفرانك كوم لتراكم البطاقات، كما يفتقد الأهلي مهاجمه المغربي وليد آزارو الذي أوقفه الاتحاد الأفريفي؛ بسبب تحايله على الحكم في مباراة الذهاب.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة..

قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France

قمر Astra 19.2°E

التردد 11856 V 29700 – HD

قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia

-قمر BulgariaSat 1.9°E –

التردد 12380 V 30000 – HD

قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia

-قمر Eutelsat 16°E

التردد – 11595 H 30000 – HD

قناة 5PLUS

-قمر Amos 4W

– التردد 10804 V 27500

.القنوات المفتوحة بدون شفرات

قناة ORTB TV HD (Benin)

-قمر Eutelsat 9°E

التردد – 11881 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

– التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة RTB TV HD (Burkina Faso)

-القمر Eutelsat 9°E

التردد -11900 H 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

التردد – 12438 H 29900 -FTA

قناة CRTV HD (Cameroon)

-قمر Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة ORTM SD (Mali)

-قمر Eutelsat 7°E –

التردد 11221 H 27500 -FTA

-قمر Eutelsat 9°E –

التردد12034 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

التردد – 12438 H 29900 -FTA

قناة RTG 1 HD (Gabon)

قمر -Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة TVT Togo HD (Togo)

-قمر Eutelsat 9°E

التردد-11900 H 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)

-قمر Eutelsat 9°E –

التردد 11880 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E



-التردد 12436 H 30000 -FTA

-قمر Badr 26°E –

التردد 11997 H 27500 -FTA/SD



بعض الأمور التي تحسم هوية بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي: وتبث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والمصري علي محمد علي. خبرات اللاعبين

سيكون العامل الأهم في مواجهة الأهلي والترجي خبرات اللاعبين خاصة أن الترجي خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 1/3، وبالتالي يحتاج للفوز بهدفين دون رد أو التغلب بفارق 3 أهداف حال اهتزاز شباكه. يبقى الضغط في اتجاه كل فريق، فالترجي يبحث أمام جماهيره لرد الاعتبار، خاصة أن الفريق يسعى لتأكيد أن هزيمته ذهابًا جاءت نتيجة الظلم التحكيمي في واقعة ضربتي الجزاء للأهلي وخاصة بعد قرار إيقاف حكم لقاء الذهاب مهدي عبيد بجانب إيقاف المغربي وليد أزارو هداف الأهلي. ويعاني الأهلي أيضًا من ضغط كبير أمام جماهيره لاستعادة اللقب القاري بعد غياب 5 أعوام كاملة.