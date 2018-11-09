HD يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر| لايف
يستضيف الترجي التونسي منافسه النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة،في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس الأولمبي في العاصمة تونس.
وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلقين عصام الشوالي وعلي محمد علي.
وكان الفوز من نصيب الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة 3/1، في مباراة شهدت احتساب الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف 3 ركلات جزاء، وجدلًا تحكيميًا كبيرًا، ليقرر الكاف فيما بعد تجميد مهدي عبيد شارف.
وتنطلق مباراة الأهلي والترجي الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ويتأهل الفائز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب إلى كأس العالم للأندية، التي تقام في ديسمبر المقبل، حيث يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراة العين الإماراتي وويلنغتون من نيوزيلندا.
وأحرز النادي الأهلي القب القاري 8 مرات، آخرها العام 2013، في حين أحرز الترجي اللقب مرتين، عامي 1994 و2011.
ويغيب عن الترجي شمس الدين الذوادي وفرانك كوم لتراكم البطاقات، كما يفتقد الأهلي مهاجمه المغربي وليد آزارو الذي أوقفه الاتحاد الأفريفي؛ بسبب تحايله على الحكم في مباراة الذهاب.
القنوات المجانية الناقلة للمباراة..
قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France
قمر Astra 19.2°E
التردد 11856 V 29700 – HD
قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia
-قمر BulgariaSat 1.9°E –
التردد 12380 V 30000 – HD
قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia
-قمر Eutelsat 16°E
التردد – 11595 H 30000 – HD
قناة 5PLUS
-قمر Amos 4W
– التردد 10804 V 27500
.القنوات المفتوحة بدون شفرات
قناة ORTB TV HD (Benin)
-قمر Eutelsat 9°E
التردد – 11881 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
– التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة RTB TV HD (Burkina Faso)
-القمر Eutelsat 9°E
التردد -11900 H 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
التردد – 12438 H 29900 -FTA
قناة CRTV HD (Cameroon)
-قمر Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة ORTM SD (Mali)
-قمر Eutelsat 7°E –
التردد 11221 H 27500 -FTA
-قمر Eutelsat 9°E –
التردد12034 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
التردد – 12438 H 29900 -FTA
قناة RTG 1 HD (Gabon)
قمر -Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة TVT Togo HD (Togo)
-قمر Eutelsat 9°E
التردد-11900 H 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)
-قمر Eutelsat 9°E –
التردد 11880 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
-التردد 12436 H 30000 -FTA
-قمر Badr 26°E –
التردد 11997 H 27500 -FTA/SD
بعض الأمور التي تحسم هوية بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي:
وتبث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والمصري علي محمد علي.
خبرات اللاعبين
سيكون العامل الأهم في مواجهة الأهلي والترجي خبرات اللاعبين خاصة أن الترجي خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 1/3، وبالتالي يحتاج للفوز بهدفين دون رد أو التغلب بفارق 3 أهداف حال اهتزاز شباكه.
يبقى الضغط في اتجاه كل فريق، فالترجي يبحث أمام جماهيره لرد الاعتبار، خاصة أن الفريق يسعى لتأكيد أن هزيمته ذهابًا جاءت نتيجة الظلم التحكيمي في واقعة ضربتي الجزاء للأهلي وخاصة بعد قرار إيقاف حكم لقاء الذهاب مهدي عبيد بجانب إيقاف المغربي وليد أزارو هداف الأهلي.
ويعاني الأهلي أيضًا من ضغط كبير أمام جماهيره لاستعادة اللقب القاري بعد غياب 5 أعوام كاملة.
صلابة الدفاع
يبقى خط الدفاع أحد العوامل المهمة في حسم لقاء الفريقين خاصة أنهما يعانيان من مشاكل دفاعية في الفترة الأخيرة.
يعاني الترجي من مشكلة واضحة بسبب بطء أداء قلبي الدفاع مع غياب شمس الدين الذوادي بجانب سوء الرقابة والتعامل مع السرعات.
ويعاني الأهلي أيضًا من بطء خط دفاعه بجانب غياب الظهيرين أحمد فتحي والتونسي علي معلول.
وأكد سمير كمونة مدافع الأهلي الأسبق لشبكة “إرم نيوز” أن الفريق الأكثر هدوءًا وصلابة دفاعية سيحسم المباراة خاصة أن هذه المواجهة تحتاج للتركيز الشديد في ظل ثغرة قلب الدفاع التي يعاني منها الفريقان.
وأضاف: “نصيحتي لمدافعي الأهلي الهدوء والتركيز في الرقابة والتعامل بحزم وعدم منح الفرصة لمهاجمي الترجي للحصول على الفرص”.
الغيابات المؤثرة
يعاني الفريقان من غيابات مؤثرة فالترجي يفتقد الثنائي الغائب للإيقاف الكاميروني فرانك كوم وشمس الدين الذوادي.
ويفتقد الأهلي خدمات الخماسي المصاب أحمد فتحي وهشام محمد والتونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي ومحمد نجيب بجانب المغربي وليد أزارو الغائب للإيقاف.
الأداء التحكيمي
سيكون الأداء التحكيمي مؤثرًا بشدة على اللقاء في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الحكم الإثيوبي باملاك تسيمبا الذي يدير المباراة.
وجاءت أخطاء الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف لتفتح الباب أمام ضغوط قوية من الترجي التونسي على حكم مباراة الإياب وهو حال الأهلي الذي يخشى الأخطاء التحكيمية والتأثر بالضغوط التونسية.
الكرات الهوائية
يجيد الفريقان الكرات الهوائية وسيكون عاملًا مهمًا في حسم المباراة.
ويجيد الترجي استغلال الكرات العالية كما أن الأهلي استطاع التسجيل من ضربات رأس المالي ساليف كوليبالي بجانب مروان محسن.
HD يلا شوت | بث حي | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم 9-11-2018 كورة لايف اون لاين رابط يوتيوب بث مباشر| لايف