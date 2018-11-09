كورة أون لاين الآن بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر bein sport

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريق الاهلي اليوم امام فريق الترجي التونسى برادوس على كلا من

محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه

رباعي الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني.

الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية

أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب

الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن

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تقابل الاهلي والترجي في 19 مباراة فاز الأهلي في 8 مباريات وتعادلا 8 مباريات اما فريق الترجي التونسي فقد فاز في 3 مباريات فقط وقد سجل الأهلي 22 هدف وسجل الترجي 12 هدف.

يطمح الفريقين فى التتويج اليوم فمن سيكون صاحب البطولة اليوم.





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