ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كورة أون لاين الآن بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر bein sport

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:56 م
كورة أون لاين الآن بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر bein sport
طباعة
عيد طارق
 
كورة أون لاين الآن بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر bein sport

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى على تشكيل فريق الاهلي اليوم امام فريق الترجي التونسى برادوس على كلا من

محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه

رباعي الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني.

الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية

أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب

الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن

 

كورة أون لاين الآن بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر bein sport


مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي  مباشر

البث المباشر والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي يلا شوت بث مباشر مشاهدة الاهلي والترجي اليوم كورة ستار kora live، بث مباشر الاسطورة الاهلي والترجي، بث شاشة كاملة الاسطوره، مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يوتيوب Live HD بث مباشر مباراة مصر اليوم الاهلي والترجي  يلا شوت رابط الاسطورة كورة لايف الاهلي والترجي، مشاهدة قناة بي ان سبورت 2 المشفرة مجانا بدون تقطيع قناة bein sports 2 hd bein sport بث مباشر بدون تقطيع.

 

سيتم اضافة  رابط المشاهدة  قبل مباراة بنصف ساعة فقط فتابعونا وفى حالة توقف البث

 

البث المباشر لمباراة الاهلي والترجي يسبقها استوديو تحليلي، yallashoot يلا شوت حصري بدون تقطيع بث مباشر

 

bein sports hd 2 live online ,موقع يلا لايف مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

 

تقابل الاهلي والترجي في 19 مباراة فاز الأهلي في 8 مباريات وتعادلا 8 مباريات اما فريق الترجي التونسي فقد فاز  في 3 مباريات فقط وقد سجل الأهلي 22 هدف وسجل الترجي 12 هدف.

 

يطمح الفريقين فى التتويج اليوم فمن سيكون صاحب البطولة اليوم.


كورة أون لاين الآن بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة لايف online .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر bein sport


المزيد عن: والترجي اليوم مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة الاهلي والترجي مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والترجي على كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباراة الاهلي والترجي مباشر لنا كورة اون لاين بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يوتيوب بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة ستار بث مباشر مباراة الاهلي والترجي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بين سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والترجي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم الهلي والترجي الاهلى والترجى مباشر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأهلي
-
x
17:20
-
القادسية
دوري أبطال أفريقيا 2018
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/9/2018 3:10:06 PM