رابط يلا شوت الجديد | بث مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا جودة HD | بين سبورت لايف | بين ماتش HD | yalla shoot
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:57 معمرو عادل
رابط يلا شوت الجديد | بث مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا جودة HD | بين سبورت لايف | بين ماتش HD | yalla shoot
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف ) عبر موقعه الرسمي، عن بث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري عبر 27 قناة منها 9 قنوات مفتوحة في جميع أنحاء العالم.
ويستضف الترجي شقيقه الأهلي فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد رادس الأوليمبي بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة الأحمر 3-1.
رابط يلا شوت الجديد | بث مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا جودة HD | بين سبورت لايف | بين ماتش HD | yalla shoot
وتملك قناة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث المباراة في شمال افريقيا والشرق الأوسط، إلا أنه بحيلة بسيطة يمكنك الاستفادة من قرار الكاف لمشاهدة المباراة عبر 6 قنوات من الـ 9 المفتوحة.
ويستعرض مصراوي هذه الخطوات وترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي والتي يمكن استقبالها داخل مصر عبر الأقمار الصناعية المختلفة :
رابط يلا شوت الجديد | بث مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا جودة HD | بين سبورت لايف | بين ماتش HD | yalla shoot
تحتاج الآتي:
امتلاك طبق دش متحرك وتوجيهه إلى القمر يوتلسات (9 شرق) أو تركسات (42 شرق) أو ضبط الطبق الثابت في اتجاه نفس القمرين.
تردد القنوات
1- قناة ORTB ( بنين )
تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 11881 V بمعدل ترميز 27500
2- قناة TVT ( توجو )
تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 11900 H بمعدل ترميز 27500
3- قناة RTS1 ( السنغال )
تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 11881 V بمعدل ترميز 27500
4- قناة ORTM ( مالي)
تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 12034 V بمعدل ترميز 27500
5- قناة RTB ( بوركينا فاسو )
تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 11900 H بمعدل ترميز 27500
6- قناة TIVIBU SPOR ( تركيا )
تبث القناة عبر القمر الصناعي تركسات 42 شرق على تردد 12196 H بمعدل ترميز 8888
رابط يلا شوت الجديد | بث مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا جودة HD | بين سبورت لايف | بين ماتش HD | yalla shoot
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