رابط يلا شوت الجديد | بث مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا جودة HD | بين سبورت لايف | بين ماتش HD | yalla shoot

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف ) عبر موقعه الرسمي، عن بث مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري عبر 27 قناة منها 9 قنوات مفتوحة في جميع أنحاء العالم.





ويستضف الترجي شقيقه الأهلي فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد رادس الأوليمبي بعد أسبوع من مباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة الأحمر 3-1.

رابط يلا شوت الجديد | بث مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا جودة HD | بين سبورت لايف | بين ماتش HD | yalla shoot

وتملك قناة بي إن سبورتس القطرية حقوق بث المباراة في شمال افريقيا والشرق الأوسط، إلا أنه بحيلة بسيطة يمكنك الاستفادة من قرار الكاف لمشاهدة المباراة عبر 6 قنوات من الـ 9 المفتوحة.





ويستعرض مصراوي هذه الخطوات وترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي والتي يمكن استقبالها داخل مصر عبر الأقمار الصناعية المختلفة :

رابط يلا شوت الجديد | بث مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا جودة HD | بين سبورت لايف | بين ماتش HD | yalla shoot

تحتاج الآتي:

امتلاك طبق دش متحرك وتوجيهه إلى القمر يوتلسات (9 شرق) أو تركسات (42 شرق) أو ضبط الطبق الثابت في اتجاه نفس القمرين.





تردد القنوات

1- قناة ORTB ( بنين )

تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 11881 V بمعدل ترميز 27500





2- قناة TVT ( توجو )

تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 11900 H بمعدل ترميز 27500





3- قناة RTS1 ( السنغال )

تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 11881 V بمعدل ترميز 27500





4- قناة ORTM ( مالي)

تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 12034 V بمعدل ترميز 27500





5- قناة RTB ( بوركينا فاسو )

تبث القناة عبر القمر الصناعى يوتلسات 9 شرق على تردد 11900 H بمعدل ترميز 27500





6- قناة TIVIBU SPOR ( تركيا )

تبث القناة عبر القمر الصناعي تركسات 42 شرق على تردد 12196 H بمعدل ترميز 8888