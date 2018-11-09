سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر يوتيوب
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:50 معمرو عادل
سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر يوتيوبنقدم إليكم عشاق الساحرة المستديرة نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة 2-11-2018 نظرا لأنها من أهم المباريات المنتظرة ” نهاية دوري أبطال أفريقيا ” ، وذلك بعدما يتم بث مباشر مباراة الأهلي والترجي عبر القنوات الأرضية المفتوحة في تمام الساعة التاسعة مساءا، وعبر سطور المقال سوف ننشر الكثير من المعلومات التي يبحث عنها الكثيرين ومن أهم موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات المجانية المفتوحة والناقلة للمباراة ونتيجة المباراة والأهداف المحققة وملخص المباراة والتحليل النهائي والمبدئي.
سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر يوتيوب
موعد مباراة الأهلي والترجي
يسعد الكثير من جماهير النادي الأهلي لحضور مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم الجمعة 2-11-2018 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسوف تقام المباراة على أرض استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
إما مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا ” الجمعة 9-11-2018 في تمام الساعة التاسعة مساءا
سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر يوتيوب
القنوات المجانية المفتوحة والناقلة للمباراة
سيتمكن جميع الجماهير من مختلف الدول العربية من مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي عقب بثها مباشرة عبر القنوات التالية :
القناة الثانية الرياضية الأرضية .
سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر يوتيوب
تشكيل فريق الأهلي :
محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه سعد سمير وساليف كوليبالي وفي الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، وفى الجانب الأيمن أحمد فتحى، فيما سيقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى، ويلعب في المثلث الهجومى كل من وليد سليمان وأحمد حمودى وإسلام محارب، وفى الهجوم وليد آزارو .
نتيجة مباراة الأهلي والترجي
مع بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا سوف ننقل إليكم متابعة مستمرة من الأحداث والأهداف التي تم تحقيقها، وذلك نظرا لاستعداد كلا الفريقين لصنع الفوز لصالحهم والحصول على لقب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر يوتيوب
يتبقى بعض الدقائق القليلة على بداية مشاهدة مباراة الأهلي والترجي عبر القنوات المفتوحة وسيتم وضع النتيجة مع اللاعب الذي حقق الهدف خلال السطور القادمة مع تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة .
سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر يوتيوب
0-0 منذ انطلاق ال6 دقائق الأولي من المباراة ويمكنك توقع نتيجة المباراة من خلال التعليقات.
خروج محمد فتحي في الدقيقة 25 من المباراة لإصابته.
ضربة جزاء في الدقيقة ال30 لأزارو ” النادي الأهلي “.
1-0 للأهلي هدف وليد سليمان ” ضربة جزء”.
هناك هجوم قوي من الترجي محاولة لتحقيق الهدف وتعويض الخسارة ولكن لا تمكنوا من تحقيق أي أهداف.
2-1 لصالح الأهلي بقدم عمر السولية.
انتهت المباراة بتقدم النادي الأهلي بثلاث اهداف مقابل هدف للترجي.
مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي
سريع الأن بث حي Bein Sport مباراة الاهلي والترجي بث مباشر مباراة الاهلي والترجي مباشر بث مباشر يوتيوب
اليوم سوف تشهد أقوى الأحداث في مباراة الإياب لتحديد نتيجة مباراة الأهلي والترجي للحصول على كأس نهاية دوري أبطال أفريقيا.
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