كورة oair مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم al ahly
بث مباشر نهائى دورى ابطال افريقيا
يلا شوت مشاهدة مباراة الكلاسيكو هذا
العام نهائي دوري ابطال افريقيا مباشر، موعد الاهلي والترجي ، مشاهدة نهائي دوري
ابطال افريقيا بث مباشر، مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم ، مشاهدة مباراة الكلاسيكو
مشاهدة مباراة الترجي والاهلي يوتيوب، مشاهدة مباراة الترجي والاهلي بث مباشر
اليوم.
يذكر أن لقاء الذهاب فى نهائى دورى
أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى انتهى بفوز الأول بنتيجة 3-1 فى مباراة تطبيق
خاصية الvar لأول مرة فى البطولة.
موعد مباراة مشاهدة الاهلي والترجي النهائي والقنوات الناقلة لها
تقام مباراة الترجي والأهلي فى إياب
نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة 9/11/2018، ويبدأ اللقاء فى الساعة التاسعة
مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة
مساء بتوقيت تونس، وفى العاشرة ليلا بتوقيت السعودية، وفى الساعة الثامنة بالتوقيت
الدولي لمدينة غرينتش.
كما تذيع قناة bein sport أحداث المباراة ومراسم
افتتاح اللقاء، كما تنقل مراسم التتويج للفريق الفائز بالكأس والاحتفالات، ويقام
استوديو تحليلى كبير يضم العديد من نجوم الرياضة من أجل التعليق على أهم أحداث
المباراة وتحليلها فور انتهائها.