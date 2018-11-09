كورة oair مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم al ahly

بث مباشر نهائى دورى ابطال افريقيا

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يذكر أن لقاء الذهاب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى انتهى بفوز الأول بنتيجة 3-1 فى مباراة تطبيق خاصية الvar لأول مرة فى البطولة.

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موعد مباراة مشاهدة الاهلي والترجي النهائي والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الترجي والأهلي فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة 9/11/2018، ويبدأ اللقاء فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، وفى العاشرة ليلا بتوقيت السعودية، وفى الساعة الثامنة بالتوقيت الدولي لمدينة غرينتش.

كما تذيع قناة bein sport أحداث المباراة ومراسم افتتاح اللقاء، كما تنقل مراسم التتويج للفريق الفائز بالكأس والاحتفالات، ويقام استوديو تحليلى كبير يضم العديد من نجوم الرياضة من أجل التعليق على أهم أحداث المباراة وتحليلها فور انتهائها.

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