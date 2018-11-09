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كورة oair مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم al ahly

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:48 م
كورة oair مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم al ahly
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عيد طارق
 
كورة oair مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر yalla shoot |  يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم al ahly

بث مباشر نهائى دورى ابطال افريقيا

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يذكر أن لقاء الذهاب فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى انتهى بفوز الأول بنتيجة 3-1 فى مباراة تطبيق خاصية الvar لأول مرة فى البطولة.

 

كورة oair مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر yalla shoot |  يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم al ahly


موعد مباراة مشاهدة الاهلي والترجي  النهائي والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الترجي والأهلي فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الجمعة 9/11/2018، ويبدأ اللقاء فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،  والساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، وفى العاشرة ليلا بتوقيت السعودية، وفى الساعة الثامنة بالتوقيت الدولي لمدينة غرينتش.

 

كما تذيع قناة bein sport أحداث المباراة ومراسم افتتاح اللقاء، كما تنقل مراسم التتويج للفريق الفائز بالكأس والاحتفالات، ويقام استوديو تحليلى كبير يضم العديد من نجوم الرياضة من أجل التعليق على أهم أحداث المباراة وتحليلها فور انتهائها.

 

كورة oair مشاهدة مباراة الاهلي والترجي مباشر yalla shoot |  يلا شوت مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم al ahly


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