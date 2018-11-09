coolkora HD| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) رابط مشاهدة

مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) رابط مشاهدة مباشر HD

تنطلق مباراة الأهلي والترجي الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.





ويتأهل الفائز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب إلى كأس العالم للأندية، التي تقام في ديسمبر المقبل، حيث يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراة العين الإماراتي وويلنغتون من نيوزيلندا.





وأحرز النادي الأهلي القب القاري 8 مرات، آخرها العام 2013، في حين أحرز الترجي اللقب مرتين، عامي 1994 و2011.