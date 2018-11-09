coolkora HD| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) رابط مشاهدة

وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب باستاد برج العرب بفوزه على الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي اليوم:-
قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France
قمر Astra 19.2°E
التردد 11856 V 29700 – HD
قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia
-قمر BulgariaSat 1.9°E –
التردد 12380 V 30000 – HD
قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia
-قمر Eutelsat 16°E
التردد – 11595 H 30000 – HD
قناة 5PLUS
-قمر Amos 4W
– التردد 10804 V 27500
.القنوات المفتوحة بدون شفرات
قناة ORTB TV HD (Benin)
-قمر Eutelsat 9°E
التردد – 11881 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
– التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة RTB TV HD (Burkina Faso)
-القمر Eutelsat 9°E
التردد -11900 H 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
التردد – 12438 H 29900 -FTA
قناة CRTV HD (Cameroon)
-قمر Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة ORTM SD (Mali)
-قمر Eutelsat 7°E –
التردد 11221 H 27500 -FTA
-قمر Eutelsat 9°E –
التردد12034 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
التردد – 12438 H 29900 -FTA
قناة RTG 1 HD (Gabon)
قمر -Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة TVT Togo HD (Togo)
-قمر Eutelsat 9°E
التردد-11900 H 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E –
التردد 12438 H 29900 -FTA
قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)
-قمر Eutelsat 9°E –
التردد 11880 V 27500 -FTA
-قمر Al Yah 52.5°E
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عن دعمه الكامل لفريق النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم، على الملعب الأوليمبي برادس.
ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي في إياب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز ذهابًا بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندري.
بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD
وأعلن الاتحاد عن دعمه في تدوينة عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل دعم الاتحاد المصري لكرة القدم .. وكل دعوات عشرات الملايين من جماهير الكرة المصرية.. للنادي الأهلي العريق ممثل الكرة المصرية متمنيين له التوفيق اليوم في نهائي بطولة الأندية الإفريقية الأبطال".