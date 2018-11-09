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coolkora HD| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) رابط مشاهدة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:47 م
coolkora HD| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) رابط مشاهدة
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عمرو عادل
 
مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) رابط مشاهدة مباشر HD
تنطلق مباراة الأهلي والترجي الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتأهل الفائز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب إلى كأس العالم للأندية، التي تقام في ديسمبر المقبل، حيث يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراة العين الإماراتي وويلنغتون من نيوزيلندا.

وأحرز النادي الأهلي القب القاري 8 مرات، آخرها العام 2013، في حين أحرز الترجي اللقب مرتين، عامي 1994 و2011.
مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) رابط مشاهدة مباشر HD
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لهذه المباراة كتالى : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى، وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب على أن يقود الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن.

وكان الأهلي قد حسم لقاء الذهاب باستاد برج العرب بفوزه على الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والترجي اليوم:-

قناة beIN SPORTS MAX 7HD / France

قمر Astra 19.2°E

التردد 11856 V 29700 – HD

قناة ARENA SPORT 4 SD / Serbia

-قمر BulgariaSat 1.9°E –

التردد 12380 V 30000 – HD

قناة ARENA SPORT 2 HD / Croatia

-قمر Eutelsat 16°E

التردد – 11595 H 30000 – HD

قناة 5PLUS

-قمر Amos 4W

– التردد 10804 V 27500

.القنوات المفتوحة بدون شفرات

قناة ORTB TV HD (Benin)

-قمر Eutelsat 9°E

التردد – 11881 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

– التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة RTB TV HD (Burkina Faso)

-القمر Eutelsat 9°E

التردد -11900 H 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

التردد – 12438 H 29900 -FTA

قناة CRTV HD (Cameroon)

-قمر Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة ORTM SD (Mali)

-قمر Eutelsat 7°E –

التردد 11221 H 27500 -FTA

-قمر Eutelsat 9°E –

التردد12034 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

التردد – 12438 H 29900 -FTA

قناة RTG 1 HD (Gabon)

قمر -Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة TVT Togo HD (Togo)

-قمر Eutelsat 9°E

التردد-11900 H 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E –

التردد 12438 H 29900 -FTA

قناة RTI 1 HD (Cote Dèvoir)

-قمر Eutelsat 9°E –

التردد 11880 V 27500 -FTA

-قمر Al Yah 52.5°E

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عن دعمه الكامل لفريق النادي الأهلي قبل مواجهة الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم، على الملعب الأوليمبي برادس.

 

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي في إياب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز ذهابًا بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندري.

 

بث مباشر مباراة الاهلي والترجي Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والترجي (مشاهدة نهائي دوري ابطال افريقيا) مباشر HD


وأعلن الاتحاد عن دعمه في تدوينة عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل دعم الاتحاد المصري لكرة القدم .. وكل دعوات عشرات الملايين من جماهير الكرة المصرية.. للنادي الأهلي العريق ممثل الكرة المصرية متمنيين له التوفيق اليوم في نهائي بطولة الأندية الإفريقية الأبطال".


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