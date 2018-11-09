سقوط سيستم البطاقات الذكية سبب الأزمة فى الإسكندرية
الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:50 ممحمد المالحي
لم يتمكن مواطنو محافظة الإسكندرية من صرف حصص الخبز التموينية، السبت الماضى، بسبب سقوط سيستم البطاقات الذكية على مستوى المحافظة، فى حين قامت مخابز ببيع الخبز بالسعر الحر. وتكررت الأزمة صباح الأحد الماضى، فى بعض المناطق والأحياء لعدة ساعات، ما سبب زحاما شديدا أمام المخابز بالمناطق التى لم تشهد سقوطاً للسيستم.
وبرر محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين، سقوط المنظومة بما وصفه «أعمال التطوير» التى تقوم بمعرفة الشركة المعنية بـالسيرفير.