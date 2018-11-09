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يحتضن استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في طريقه نحو استعادة لقب بطولته المفضلة بعد غياب 4 سنوات عن دولاب بطولاته.





الأهلي نجح في حجز مقعده بنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه؛ ليواجه الترجي التونسي ذهابا اليوم الجمعة على أن تقام مباراة العودة بتونس يوم الجمعة المقبلة برادس.

youtube لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت|كورة اون لاين لايف

تأهل الأهلي يأتي للمرة الثانية عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة بعدما نجح في خوض 11 نهائيا على مدار تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.





المدير الفني للنادي الأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون أكد على ثقته الشديدة في قدرة الأهلي على تخطّي فريق الترجي، غدًا الجمعة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

youtube لايف مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر yalla shoot|بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت|كورة اون لاين لايف

وأضاف كارتيرون أن خط هجوم الأهلي جاهز وقادر على التعامل بشكل إيجابي مع مواجهة الغد الهامة أمام بطل تونس. مؤكدًا أنه حرص على إعداد لاعبي الخط الامامي فنيًا ونفسيًا وبدنيًا لمواجهة اليوم.





وعن أكثر الأشياء التي تشعره بالقلق قبل مواجهة نهائي إفريقيا، غدًا، قال كارتيرون: “مشاعر القلق تنتهي في الأمتار الأخيرة التي تسبق المباريات”، مؤكدًا أنه يشعر بالقلق الطبيعي قبل فترة من المباريات، ولكن قبلها بعدة أيام تنتهي هذه المشاعر تمامًا، لأنه وقتها يكون قد تمكن من دراسة المنافس بشكل كامل، ونجح أيضًا في تجهيز لاعبيه نفسيًا وفنيا للقاء.

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وبلغت عدد مواجهات الأهلي مع الفرق التونسية 41 مباراة، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 18 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، منهم 9 تعادلات سلبية فيما تلقى 8 هزائم.





وأكبر فوز في تاريخ لقاءات الأهلي بالأندية التونسية كان على حساب النجم الساحلي بنتيجة 6-2 في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال.

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والتقى الأهلي بفرق تونس في المباريات النهائية في 7 نهائيات بمختلف البطولات الإفريقية نجح الأهلي في حسم 7 ألقاب منها بواقع ثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2005 و2006 و2012، وثلاثة ألقاب لبطولة السوبر الإفريقي في نسخ 2007 و2009 و2014، فيما فرّط في لقب دوري الأبطال في مرة واحدة، نسخة 2007.