bein sport| ALAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر من المنتظر أن يدفع المدرب باللاعب سعد بقير أساسيا كصانع ألعاب، بجانب لاعبي الارتكاز فوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي، فيما ينتظر أن يعوض الذوادي زميله محمد علي اليعقوبي. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر اليوم أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الاهلى والترجى التونسى مباشر bein sport| ALAHLY يستضيف ملعب رادس مساء اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مباراة الأهلي والترجي فى إياب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والترجي اليوم:- ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي لهذه المباراة كتالى : محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى، وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهم أحمد حمودى وإسلام محارب على أن يقود الهجوم الثنائى وليد سليمان ومروان محسن.





تذاع المباراة على قناة "بين إن سبورت" المشفرة، وهي صاحبة الحق في إذاعة المباراة بالشرق الأوسط والدول العربية.

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف"، عن 9 قنوات مفتوحة ناقلة للمباراة على عدد من الأقمار الصناعية، وهى كل من قناة "ORTB" من بنين، وقناة "RTB" من بوركينا فاسو، وقناة "CRTV" من الكاميرون، وقناة "RTI" من كوت ديفوار، وقناة "TGB" من غينيا الاستوائية، وقناة "ORTM" من مالى، وقناة "RTNC" من جمهورية الكونغو، وقناة "RTS" من السنغال، وقناة "TVT" تيلى ساحل، من توجو.

وجميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الإفريقية المفتوحة على قمر ياه سات، كما أنها متوفرة على ترددات 10977 أفقى، و12604 أفقي، و10804 أفقى، و12521 أفقي على قمر يوتلسات 16.