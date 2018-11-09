سيراميكا كليوباترا يتعادل مع أبو النمرس وديا

تعادل سيراميكا كليوباترا وديا أمام فريق أبو النمرس بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.





وشهدت المباراة ندية كبيرة بين كلا الفريقين، كما أشرك رمضان السيد المدير الفني لسيراميكا مجموعة من اللاعبين للاطمئنان عليهم قبل استئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية.





وتواجد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي، بجوار الفريق في مباراته الودية، حيث اعتاد على مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني وتحفيزهم بشكل مستمر حتى يتحقق الهدف المنشود بصعود الفريق إلى الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يخوض الفريق وديته الثانية في الثالثة عصر اليوم أمام جولدي.





ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني على سلم ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة.